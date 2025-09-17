syrupUSDC (SYRUPUSDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24J Rendah $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24J Tinggi $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Sepanjang Masa $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Harga Terendah $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.14% Perubahan Harga (7D) +0.14%

syrupUSDC (SYRUPUSDC) harga masa nyata ialah $1.12. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYRUPUSDC didagangkan antara $ 1.12 rendah dan $ 1.12 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYRUPUSDC sepanjang masa ialah $ 1.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.055.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYRUPUSDC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +0.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

syrupUSDC (SYRUPUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.12B$ 1.12B $ 1.12B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.12B$ 1.12B $ 1.12B Bekalan Peredaran 997.14M 997.14M 997.14M Jumlah Bekalan 997,140,836.95978 997,140,836.95978 997,140,836.95978

Had Pasaran semasa syrupUSDC ialah $ 1.12B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYRUPUSDC ialah 997.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997140836.95978. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.12B.