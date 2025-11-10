syrupUSDT Harga Hari Ini

Harga langsung syrupUSDT (SYRUPUSDT) hari ini ialah $ 1.1, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SYRUPUSDT kepada USD penukaran adalah $ 1.1 setiap SYRUPUSDT.

syrupUSDT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,272,131,233, dengan bekalan edaran sebanyak 1.16B SYRUPUSDT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SYRUPUSDT didagangkan antara $ 1.1 (rendah) dan $ 1.1 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.093.

Dalam prestasi jangka pendek, SYRUPUSDT dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan +0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

syrupUSDT (SYRUPUSDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.27B$ 1.27B $ 1.27B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.27B$ 1.27B $ 1.27B Bekalan Peredaran 1.16B 1.16B 1.16B Jumlah Bekalan 1,155,407,738.654484 1,155,407,738.654484 1,155,407,738.654484

Had Pasaran semasa syrupUSDT ialah $ 1.27B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYRUPUSDT ialah 1.16B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1155407738.654484. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.27B.