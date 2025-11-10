Tokenomik T3 AI (T3)

Lihat cerapan utama tentang T3 AI (T3), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:07:35 (UTC+8)
T3 AI (T3) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk T3 AI (T3), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.61K
Jumlah Bekalan:
$ 420.69B
Bekalan Edaran:
$ 420.69B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.61K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
T3 AI (T3) Maklumat

T3 is a data privacy and security infrastructure company, founded on the belief that every human has the right to own and control their identity and data. We want to empower a more equitable digital future, where users and enterprises have equal rights and protections across all platforms. Our technology solutions make private data freely composable, securing the world’s most important asset while realizing its full value.The T3 Platform is an enterprise-grade solution that securely stores private user data while allowing access through privacy-enhancing technologies.

Laman Web Rasmi:
https://www.t3ai.network

Tokenomik T3 AI (T3): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik T3 AI (T3) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token T3 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token T3 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik T3, terokai T3 harga langsung token!

T3 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju T3? Halaman ramalan harga T3 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

