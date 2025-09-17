Apakah itu TabbyPOS (TABBY)

What is the project about? TabbyPOS is a cash register terminal(Hardware) that supports cryptocurrency payments. It can handle various tasks for merchants, such as sales, settlement, and inventory management, as well as providing the ability to accept cryptocurrency payments. In addition, this cash register terminal features a built-in membership system that can convert points into cryptocurrency. TabbyPOS also records transaction history and cashier information and generates management reports such as sales and inventory reports. What makes your project unique? 1)TabbyPOS not only supports cryptocurrency payments but also has a built-in module for ordering and printing receipts, making it convenient for merchants to use. 2)TabbyPOS also features a built-in membership system that allows merchants to easily set up their own membership system without having to manage the exchange of goods or points, as points exist directly in the form of cryptocurrency and customers can freely use or exchange them. 3)TabbyPOS has an open API interface and is not a closed system, allowing it to collaborate with local POS enterprises and provide more diversified services. History of your project. In May 2022, Lee Koh Ching founded TabbyPOS. In August 2022, TabbyPOS issued tokens (EPOS) to raise funds on the Launch Pad platform of ErgoPAD. The fundraising was successfully completed in September 2022. TabbyPOS successfully released its Alpha version in March 2023. What’s next for your project? Our next plan is to support more mainstream cryptocurrencies and add more convenient features for daily life, such as paying utility bills, topping up mobile phone credit, and more. What can your token be used for? EPOS functions as a utility token and is used to pay for fees for token withdraw transactions. If merchants use TabbyPOS, they must also hold a certain number of EPOS.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

TabbyPOS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TabbyPOS (TABBY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TabbyPOS (TABBY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TabbyPOS.

Semak TabbyPOS ramalan harga sekarang!

TABBY kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik TabbyPOS (TABBY)

Memahami tokenomik TabbyPOS (TABBY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TABBY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TabbyPOS (TABBY) Berapakah nilai TabbyPOS (TABBY) hari ini? Harga langsung TABBY dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TABBY ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa TABBY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TabbyPOS? Had pasaran untuk TABBY ialah $ 77.07K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TABBY? Bekalan edaran TABBY ialah 80.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TABBY? TABBY mencapai harga ATH sebanyak 0.182339 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TABBY? TABBY melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan TABBY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TABBYialah -- USD . Adakah TABBY akan naik lebih tinggi tahun ini? TABBY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TABBYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

TabbyPOS (TABBY) Kemas Kini Industri Penting