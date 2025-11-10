Taboo Harga Hari Ini

Harga langsung Taboo (TABOO) hari ini ialah $ 0.00003566, dengan 0.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TABOO kepada USD penukaran adalah $ 0.00003566 setiap TABOO.

Taboo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 348,855, dengan bekalan edaran sebanyak 9.78B TABOO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TABOO didagangkan antara $ 0.00003543 (rendah) dan $ 0.0000359 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.063936, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003244.

Dalam prestasi jangka pendek, TABOO dipindahkan +0.51% dalam sejam terakhir dan -11.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Taboo (TABOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 348.86K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 348.86K
Bekalan Peredaran 9.78B
Jumlah Bekalan 9,782,678,080.0

Had Pasaran semasa Taboo ialah $ 348.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TABOO ialah 9.78B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9782678080.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 348.86K.