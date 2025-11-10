BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Taboo langsung hari ini ialah 0.00003566 USD.TABOO modal pasaran ialah 348,855 USD. Jejaki masa nyata TABOO kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Taboo langsung hari ini ialah 0.00003566 USD.TABOO modal pasaran ialah 348,855 USD. Jejaki masa nyata TABOO kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai TABOO

Maklumat Harga TABOO

Apakah TABOO

Laman Web Rasmi TABOO

Tokenomik TABOO

Ramalan Harga TABOO

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Taboo Logo

Taboo Harga (TABOO)

Tidak tersenarai

1 TABOO ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Taboo (TABOO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:09:02 (UTC+8)

Taboo Harga Hari Ini

Harga langsung Taboo (TABOO) hari ini ialah $ 0.00003566, dengan 0.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TABOO kepada USD penukaran adalah $ 0.00003566 setiap TABOO.

Taboo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 348,855, dengan bekalan edaran sebanyak 9.78B TABOO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TABOO didagangkan antara $ 0.00003543 (rendah) dan $ 0.0000359 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.063936, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003244.

Dalam prestasi jangka pendek, TABOO dipindahkan +0.51% dalam sejam terakhir dan -11.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Taboo (TABOO) Maklumat Pasaran

$ 348.86K
$ 348.86K$ 348.86K

--
----

$ 348.86K
$ 348.86K$ 348.86K

9.78B
9.78B 9.78B

9,782,678,080.0
9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

Had Pasaran semasa Taboo ialah $ 348.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TABOO ialah 9.78B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9782678080.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 348.86K.

Taboo Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00003543
$ 0.00003543$ 0.00003543
24J Rendah
$ 0.0000359
$ 0.0000359$ 0.0000359
24J Tinggi

$ 0.00003543
$ 0.00003543$ 0.00003543

$ 0.0000359
$ 0.0000359$ 0.0000359

$ 0.063936
$ 0.063936$ 0.063936

$ 0.00003244
$ 0.00003244$ 0.00003244

+0.51%

-0.41%

-11.48%

-11.48%

Taboo (TABOO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Taboo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Taboo kepada USD adalah $ -0.0000101713.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Taboo kepada USD adalah $ -0.0000045581.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Taboo kepada USD adalah $ -0.00003462282909771496.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.41%
30 Hari$ -0.0000101713-28.52%
60 Hari$ -0.0000045581-12.78%
90 Hari$ -0.00003462282909771496-49.26%

Ramalan Harga untuk Taboo

Taboo (TABOO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TABOO pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Taboo (TABOO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Taboo berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Taboo yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TABOO ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Taboo Ramalan Harga.

Apakah itu Taboo (TABOO)

Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.

From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.

Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.

However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.

Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.

Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?

The answer to all these questions is TABOO.

Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Taboo (TABOO) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Taboo

Berapakah nilai 1 Taboo pada tahun 2030?
Jika Taboo berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Taboo berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:09:02 (UTC+8)

Taboo (TABOO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Taboo

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04536
$0.04536$0.04536

+126.80%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1130
$0.1130$0.1130

+18.94%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003846
$0.000003846$0.000003846

+47.92%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000393
$0.00000000000393$0.00000000000393

+66.52%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013236
$0.013236$0.013236

+30.73%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1130
$0.1130$0.1130

+18.94%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001892
$0.0000001892$0.0000001892

+45.53%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.