Taboshi Harga Hari Ini

Harga langsung Taboshi (TABOSHI) hari ini ialah $ 14.6, dengan 3.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TABOSHI kepada USD penukaran adalah $ 14.6 setiap TABOSHI.

Taboshi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 802,285, dengan bekalan edaran sebanyak 54.96K TABOSHI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TABOSHI didagangkan antara $ 14.08 (rendah) dan $ 14.77 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 47.25, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 11.74.

Dalam prestasi jangka pendek, TABOSHI dipindahkan +0.07% dalam sejam terakhir dan +3.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Taboshi (TABOSHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 802.29K$ 802.29K $ 802.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Bekalan Peredaran 54.96K 54.96K 54.96K Jumlah Bekalan 185,964.0 185,964.0 185,964.0

Had Pasaran semasa Taboshi ialah $ 802.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TABOSHI ialah 54.96K, dengan jumlah bekalan sebanyak 185964.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.71M.