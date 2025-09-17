Tadpole (TAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00617812$ 0.00617812 $ 0.00617812 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Tadpole (TAD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAD sepanjang masa ialah $ 0.00617812, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tadpole (TAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K Bekalan Peredaran 690.00M 690.00M 690.00M Jumlah Bekalan 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Had Pasaran semasa Tadpole ialah $ 28.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAD ialah 690.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.41K.