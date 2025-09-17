TAGGR (TAGGR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.823444 24J Tinggi $ 0.876785 Harga Tertinggi Sepanjang Masa $ 50.26 Harga Terendah $ 0.426645 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +4.76% Perubahan Harga (7D) -6.53%

TAGGR (TAGGR) harga masa nyata ialah $0.86583. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAGGR didagangkan antara $ 0.823444 rendah dan $ 0.876785 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAGGR sepanjang masa ialah $ 50.26, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.426645.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAGGR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +4.76% dalam 24 jam dan -6.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TAGGR (TAGGR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 271.85K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 277.18K Bekalan Peredaran 313.97K Jumlah Bekalan 320,135.53

Had Pasaran semasa TAGGR ialah $ 271.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAGGR ialah 313.97K, dengan jumlah bekalan sebanyak 320135.53. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 277.18K.