TAIKAI (TKAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00227546 24J Tinggi $ 0.00234267 Sepanjang Masa $ 0.01122729 Harga Terendah $ 0.00160005 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) -2.79% Perubahan Harga (7D) -9.47%

TAIKAI (TKAI) harga masa nyata ialah $0.00227656. Sepanjang 24 jam yang lalu, TKAI didagangkan antara $ 0.00227546 rendah dan $ 0.00234267 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TKAI sepanjang masa ialah $ 0.01122729, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00160005.

Dari segi prestasi jangka pendek, TKAI telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -2.79% dalam 24 jam dan -9.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TAIKAI (TKAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 197.92K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 682.96K Bekalan Peredaran 86.94M Jumlah Bekalan 300,000,000.0

Had Pasaran semasa TAIKAI ialah $ 197.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TKAI ialah 86.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 682.96K.