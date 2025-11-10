Tairon Harga Hari Ini

Harga langsung Tairon (TAIRO) hari ini ialah $ 0.00484329, dengan 16.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TAIRO kepada USD penukaran adalah $ 0.00484329 setiap TAIRO.

Tairon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 246,760, dengan bekalan edaran sebanyak 50.00M TAIRO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TAIRO didagangkan antara $ 0.00360073 (rendah) dan $ 0.007151 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.258846, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00244984.

Dalam prestasi jangka pendek, TAIRO dipindahkan +5.90% dalam sejam terakhir dan -4.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Tairon (TAIRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 246.76K$ 246.76K $ 246.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 493.52K$ 493.52K $ 493.52K Bekalan Peredaran 50.00M 50.00M 50.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Tairon ialah $ 246.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAIRO ialah 50.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 493.52K.