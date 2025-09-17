TajCoin (TAJ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00190037 24J Tinggi $ 0.00190944 Sepanjang Masa $ 0.03656277 Harga Terendah $ 0.00009467 Perubahan Harga (1J) -0.12% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) -3.00%

TajCoin (TAJ) harga masa nyata ialah $0.00190397. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAJ didagangkan antara $ 0.00190037 rendah dan $ 0.00190944 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAJ sepanjang masa ialah $ 0.03656277, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009467.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAJ telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan -3.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TajCoin (TAJ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 66.14K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00 Bekalan Peredaran 34.74M Jumlah Bekalan --

Had Pasaran semasa TajCoin ialah $ 66.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAJ ialah 34.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak . Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 0.00.