Taki Games (TAKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00205491 $ 0.00205491 $ 0.00205491 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00205491$ 0.00205491 $ 0.00205491 Sepanjang Masa $ 0.294838$ 0.294838 $ 0.294838 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -90.68% Perubahan Harga (7D) -90.73% Perubahan Harga (7D) -90.73%

Taki Games (TAKI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAKI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00205491 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAKI sepanjang masa ialah $ 0.294838, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAKI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -90.68% dalam 24 jam dan -90.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Taki Games (TAKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 220.28K$ 220.28K $ 220.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 564.41K$ 564.41K $ 564.41K Bekalan Peredaran 1.17B 1.17B 1.17B Jumlah Bekalan 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Taki Games ialah $ 220.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAKI ialah 1.17B, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 564.41K.