TaleCraft (CRAFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00188003 $ 0.00188003 $ 0.00188003 24J Rendah $ 0.00247377 $ 0.00247377 $ 0.00247377 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00188003$ 0.00188003 $ 0.00188003 24J Tinggi $ 0.00247377$ 0.00247377 $ 0.00247377 Sepanjang Masa $ 16.6$ 16.6 $ 16.6 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +20.22% Perubahan Harga (7D) +14.59% Perubahan Harga (7D) +14.59%

TaleCraft (CRAFT) harga masa nyata ialah $0.00237588. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRAFT didagangkan antara $ 0.00188003 rendah dan $ 0.00247377 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRAFT sepanjang masa ialah $ 16.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRAFT telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +20.22% dalam 24 jam dan +14.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TaleCraft (CRAFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 71.28K$ 71.28K $ 71.28K Bekalan Peredaran 7.01M 7.01M 7.01M Jumlah Bekalan 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Had Pasaran semasa TaleCraft ialah $ 16.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRAFT ialah 7.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.28K.