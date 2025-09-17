Taler (TLR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.119703$ 0.119703 $ 0.119703 Harga Terendah $ 0.00018641$ 0.00018641 $ 0.00018641 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Taler (TLR) harga masa nyata ialah $0.00082458. Sepanjang 24 jam yang lalu, TLR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TLR sepanjang masa ialah $ 0.119703, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00018641.

Dari segi prestasi jangka pendek, TLR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Taler (TLR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.99K$ 15.99K $ 15.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.02K$ 16.02K $ 16.02K Bekalan Peredaran 19.43M 19.43M 19.43M Jumlah Bekalan 19,429,702.85486237 19,429,702.85486237 19,429,702.85486237

Had Pasaran semasa Taler ialah $ 15.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TLR ialah 19.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19429702.85486237. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.02K.