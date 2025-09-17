Lagi Mengenai TALIS

Talis Protocol Logo

Talis Protocol Harga (TALIS)

Tidak tersenarai

1 TALIS ke USD Harga Langsung:

$0.00205243
$0.00205243
+2.80%1D
USD
Talis Protocol (TALIS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:10:58 (UTC+8)

Talis Protocol (TALIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00198044
$ 0.00198044
24J Rendah
$ 0.00206192
$ 0.00206192
24J Tinggi

$ 0.00198044
$ 0.00198044

$ 0.00206192
$ 0.00206192

$ 0.500599
$ 0.500599

$ 0.00131387
$ 0.00131387

+0.66%

+2.99%

+2.48%

+2.48%

Talis Protocol (TALIS) harga masa nyata ialah $0.00205386. Sepanjang 24 jam yang lalu, TALIS didagangkan antara $ 0.00198044 rendah dan $ 0.00206192 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TALIS sepanjang masa ialah $ 0.500599, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00131387.

Dari segi prestasi jangka pendek, TALIS telah berubah sebanyak +0.66% sejak sejam yang lalu, +2.99% dalam 24 jam dan +2.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Talis Protocol (TALIS) Maklumat Pasaran

$ 803.80K
$ 803.80K

--
--

$ 2.04M
$ 2.04M

393.08M
393.08M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Talis Protocol ialah $ 803.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TALIS ialah 393.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.04M.

Talis Protocol (TALIS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Talis Protocol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Talis Protocol kepada USD adalah $ +0.0001435547.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Talis Protocol kepada USD adalah $ -0.0000872001.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Talis Protocol kepada USD adalah $ -0.000272838787329047.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.99%
30 Hari$ +0.0001435547+6.99%
60 Hari$ -0.0000872001-4.24%
90 Hari$ -0.000272838787329047-11.72%

Apakah itu Talis Protocol (TALIS)

governance token as well as part of the mechanism of fees collection.

Talis Protocol (TALIS) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Talis Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Talis Protocol (TALIS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Talis Protocol (TALIS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Talis Protocol.

Semak Talis Protocol ramalan harga sekarang!

TALIS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Talis Protocol (TALIS)

Memahami tokenomik Talis Protocol (TALIS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TALIS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Talis Protocol (TALIS)

Berapakah nilai Talis Protocol (TALIS) hari ini?
Harga langsung TALIS dalam USD ialah 0.00205386 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TALIS ke USD?
Harga semasa TALIS ke USD ialah $ 0.00205386. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Talis Protocol?
Had pasaran untuk TALIS ialah $ 803.80K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TALIS?
Bekalan edaran TALIS ialah 393.08M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TALIS?
TALIS mencapai harga ATH sebanyak 0.500599 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TALIS?
TALIS melihat harga ATL sebanyak 0.00131387 USD.
Berapakah jumlah dagangan TALIS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TALISialah -- USD.
Adakah TALIS akan naik lebih tinggi tahun ini?
TALIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TALISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:10:58 (UTC+8)

Talis Protocol (TALIS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.