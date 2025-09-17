Talis Protocol (TALIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00198044 $ 0.00198044 $ 0.00198044 24J Rendah $ 0.00206192 $ 0.00206192 $ 0.00206192 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00198044$ 0.00198044 $ 0.00198044 24J Tinggi $ 0.00206192$ 0.00206192 $ 0.00206192 Sepanjang Masa $ 0.500599$ 0.500599 $ 0.500599 Harga Terendah $ 0.00131387$ 0.00131387 $ 0.00131387 Perubahan Harga (1J) +0.66% Perubahan Harga (1D) +2.99% Perubahan Harga (7D) +2.48% Perubahan Harga (7D) +2.48%

Talis Protocol (TALIS) harga masa nyata ialah $0.00205386. Sepanjang 24 jam yang lalu, TALIS didagangkan antara $ 0.00198044 rendah dan $ 0.00206192 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TALIS sepanjang masa ialah $ 0.500599, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00131387.

Dari segi prestasi jangka pendek, TALIS telah berubah sebanyak +0.66% sejak sejam yang lalu, +2.99% dalam 24 jam dan +2.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Talis Protocol (TALIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 803.80K$ 803.80K $ 803.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Bekalan Peredaran 393.08M 393.08M 393.08M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Talis Protocol ialah $ 803.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TALIS ialah 393.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.04M.