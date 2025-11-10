Tanuki Harga Hari Ini

Harga langsung Tanuki (TANUKI) hari ini ialah --, dengan 4.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TANUKI kepada USD penukaran adalah -- setiap TANUKI.

Tanuki kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 35,176, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B TANUKI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TANUKI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00379147, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, TANUKI dipindahkan +0.73% dalam sejam terakhir dan -8.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Tanuki (TANUKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.18K$ 35.18K $ 35.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.18K$ 35.18K $ 35.18K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Tanuki ialah $ 35.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TANUKI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.18K.