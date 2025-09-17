Tao Accounting System (TAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00661398 24J Tinggi $ 0.00671953 Sepanjang Masa $ 2.36 Harga Terendah $ 0.00147313 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.96% Perubahan Harga (7D) +4.11%

Tao Accounting System (TAS) harga masa nyata ialah $0.00668335. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAS didagangkan antara $ 0.00661398 rendah dan $ 0.00671953 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAS sepanjang masa ialah $ 2.36, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00147313.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.96% dalam 24 jam dan +4.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tao Accounting System (TAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 66.83K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.83K Bekalan Peredaran 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Tao Accounting System ialah $ 66.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAS ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.83K.