TAO Private Network (SN65) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.809135 $ 0.809135 $ 0.809135 24J Rendah $ 0.835203 $ 0.835203 $ 0.835203 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.809135$ 0.809135 $ 0.809135 24J Tinggi $ 0.835203$ 0.835203 $ 0.835203 Sepanjang Masa $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 Harga Terendah $ 0.697157$ 0.697157 $ 0.697157 Perubahan Harga (1J) -0.99% Perubahan Harga (1D) +0.29% Perubahan Harga (7D) +2.24% Perubahan Harga (7D) +2.24%

TAO Private Network (SN65) harga masa nyata ialah $0.824968. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN65 didagangkan antara $ 0.809135 rendah dan $ 0.835203 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN65 sepanjang masa ialah $ 2.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.697157.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN65 telah berubah sebanyak -0.99% sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan +2.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TAO Private Network (SN65) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Bekalan Peredaran 2.35M 2.35M 2.35M Jumlah Bekalan 2,352,269.546082729 2,352,269.546082729 2,352,269.546082729

Had Pasaran semasa TAO Private Network ialah $ 1.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN65 ialah 2.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2352269.546082729. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.94M.