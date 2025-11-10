TAOCat by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung TAOCat by Virtuals (TAOCAT) hari ini ialah $ 0.00044759, dengan 0.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TAOCAT kepada USD penukaran adalah $ 0.00044759 setiap TAOCAT.

TAOCat by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 455,243, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B TAOCAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TAOCAT didagangkan antara $ 0.0004175 (rendah) dan $ 0.00045895 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.083718, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0002818.

Dalam prestasi jangka pendek, TAOCAT dipindahkan -1.32% dalam sejam terakhir dan -15.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa TAOCat by Virtuals ialah $ 455.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAOCAT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 455.24K.