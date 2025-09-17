TAOHash (SN14) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.01 $ 4.01 $ 4.01 24J Rendah $ 4.14 $ 4.14 $ 4.14 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.01$ 4.01 $ 4.01 24J Tinggi $ 4.14$ 4.14 $ 4.14 Sepanjang Masa $ 45.73$ 45.73 $ 45.73 Harga Terendah $ 3.67$ 3.67 $ 3.67 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) +0.34% Perubahan Harga (7D) +4.10% Perubahan Harga (7D) +4.10%

TAOHash (SN14) harga masa nyata ialah $4.09. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN14 didagangkan antara $ 4.01 rendah dan $ 4.14 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN14 sepanjang masa ialah $ 45.73, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.67.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN14 telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +0.34% dalam 24 jam dan +4.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TAOHash (SN14) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.05M$ 10.05M $ 10.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.05M$ 10.05M $ 10.05M Bekalan Peredaran 2.45M 2.45M 2.45M Jumlah Bekalan 2,454,396.776621084 2,454,396.776621084 2,454,396.776621084

Had Pasaran semasa TAOHash ialah $ 10.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN14 ialah 2.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2454396.776621084. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.05M.