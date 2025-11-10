Taoillium Harga Hari Ini

Harga langsung Taoillium (SN109) hari ini ialah $ 0.63576, dengan 2.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN109 kepada USD penukaran adalah $ 0.63576 setiap SN109.

Taoillium kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 889,510, dengan bekalan edaran sebanyak 1.40M SN109. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN109 didagangkan antara $ 0.600299 (rendah) dan $ 0.650973 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.046, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.344796.

Dalam prestasi jangka pendek, SN109 dipindahkan -1.34% dalam sejam terakhir dan -30.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Taoillium (SN109) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 889.51K$ 889.51K $ 889.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 889.51K$ 889.51K $ 889.51K Bekalan Peredaran 1.40M 1.40M 1.40M Jumlah Bekalan 1,400,623.693992709 1,400,623.693992709 1,400,623.693992709

