taonado (SN113) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.641149 $ 0.641149 $ 0.641149 24J Rendah $ 0.664714 $ 0.664714 $ 0.664714 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.641149$ 0.641149 $ 0.641149 24J Tinggi $ 0.664714$ 0.664714 $ 0.664714 Sepanjang Masa $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 Harga Terendah $ 0.512426$ 0.512426 $ 0.512426 Perubahan Harga (1J) -0.67% Perubahan Harga (1D) -1.03% Perubahan Harga (7D) -20.29% Perubahan Harga (7D) -20.29%

taonado (SN113) harga masa nyata ialah $0.657083. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN113 didagangkan antara $ 0.641149 rendah dan $ 0.664714 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN113 sepanjang masa ialah $ 2.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.512426.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN113 telah berubah sebanyak -0.67% sejak sejam yang lalu, -1.03% dalam 24 jam dan -20.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

taonado (SN113) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 856.78K$ 856.78K $ 856.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 856.78K$ 856.78K $ 856.78K Bekalan Peredaran 1.30M 1.30M 1.30M Jumlah Bekalan 1,302,738.400038311 1,302,738.400038311 1,302,738.400038311

Had Pasaran semasa taonado ialah $ 856.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN113 ialah 1.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1302738.400038311. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 856.78K.