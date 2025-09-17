TAOSHI (TAOSHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0151789 24J Tinggi $ 0.01597698 Sepanjang Masa $ 0.233055 Harga Terendah $ 0.00341919 Perubahan Harga (1J) -1.10% Perubahan Harga (1D) -0.87% Perubahan Harga (7D) +27.73%

TAOSHI (TAOSHI) harga masa nyata ialah $0.01541614. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAOSHI didagangkan antara $ 0.0151789 rendah dan $ 0.01597698 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAOSHI sepanjang masa ialah $ 0.233055, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00341919.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAOSHI telah berubah sebanyak -1.10% sejak sejam yang lalu, -0.87% dalam 24 jam dan +27.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TAOSHI (TAOSHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 320.89K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 320.89K Bekalan Peredaran 20.85M Jumlah Bekalan 20,850,864.49272289

Had Pasaran semasa TAOSHI ialah $ 320.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAOSHI ialah 20.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20850864.49272289. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 320.89K.