TAOTools (TAOTOOLS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 Harga Terendah $ 0.01035041$ 0.01035041 $ 0.01035041 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +2.72% Perubahan Harga (7D) +2.72%

TAOTools (TAOTOOLS) harga masa nyata ialah $0.02095181. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAOTOOLS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAOTOOLS sepanjang masa ialah $ 1.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01035041.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAOTOOLS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TAOTools (TAOTOOLS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.95K$ 20.95K $ 20.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.95K$ 20.95K $ 20.95K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa TAOTools ialah $ 20.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAOTOOLS ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.95K.