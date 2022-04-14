Tokenomik TAOTools (TAOTOOLS)
TAOTools aims to become the one-stop-shop for the Bittensor network, providing users with all necessary tools to bridge to and interact with the Bittensor ecosystem, as well as an extensive selection of subnets to try out. Utilizing both a Web dApp and Telegram bot, we offer a wide variety of subnets for users to try, as well as a bridging function to get started with the ecosystem seamlessly. These functionalities are described in more detail in the next chapter of this Documentation.
Memahami tokenomik TAOTools (TAOTOOLS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Bilangan maksimum token TAOTOOLS yang telah atau akan dicipta.
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Had tetap tentang bilangan token TAOTOOLS yang boleh wujud secara keseluruhan.
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TAOTOOLS, terokai TAOTOOLS harga langsung token!
