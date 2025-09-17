Tardigrades Cult (TARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.50% Perubahan Harga (1D) -0.43% Perubahan Harga (7D) -0.78% Perubahan Harga (7D) -0.78%

Tardigrades Cult (TARD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TARD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TARD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TARD telah berubah sebanyak -0.50% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan -0.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tardigrades Cult (TARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K Bekalan Peredaran 993.39M 993.39M 993.39M Jumlah Bekalan 993,392,231.30968 993,392,231.30968 993,392,231.30968

Had Pasaran semasa Tardigrades Cult ialah $ 7.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TARD ialah 993.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 993392231.30968. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.71K.