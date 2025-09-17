Targon (SN4) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 16.01 $ 16.01 $ 16.01 24J Rendah $ 16.49 $ 16.49 $ 16.49 24J Tinggi 24J Rendah $ 16.01$ 16.01 $ 16.01 24J Tinggi $ 16.49$ 16.49 $ 16.49 Sepanjang Masa $ 39.23$ 39.23 $ 39.23 Harga Terendah $ 14.03$ 14.03 $ 14.03 Perubahan Harga (1J) -0.27% Perubahan Harga (1D) +0.63% Perubahan Harga (7D) +4.85% Perubahan Harga (7D) +4.85%

Targon (SN4) harga masa nyata ialah $16.31. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN4 didagangkan antara $ 16.01 rendah dan $ 16.49 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN4 sepanjang masa ialah $ 39.23, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 14.03.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN4 telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, +0.63% dalam 24 jam dan +4.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Targon (SN4) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.53M$ 40.53M $ 40.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.53M$ 40.53M $ 40.53M Bekalan Peredaran 2.49M 2.49M 2.49M Jumlah Bekalan 2,486,402.456223808 2,486,402.456223808 2,486,402.456223808

Had Pasaran semasa Targon ialah $ 40.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN4 ialah 2.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2486402.456223808. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.53M.