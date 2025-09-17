Taro (TARO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00354395$ 0.00354395 $ 0.00354395 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) +1.77% Perubahan Harga (7D) -1.63% Perubahan Harga (7D) -1.63%

Taro (TARO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TARO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TARO sepanjang masa ialah $ 0.00354395, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TARO telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, +1.77% dalam 24 jam dan -1.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Taro (TARO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.29K$ 37.29K $ 37.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.29K$ 37.29K $ 37.29K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Taro ialah $ 37.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TARO ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.29K.