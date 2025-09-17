Tarot (TAROT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.099827 24J Tinggi $ 0.104954 Sepanjang Masa $ 0.333622 Harga Terendah $ 0.02890107 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) -0.85% Perubahan Harga (7D) +4.58%

Tarot (TAROT) harga masa nyata ialah $0.103994. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAROT didagangkan antara $ 0.099827 rendah dan $ 0.104954 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAROT sepanjang masa ialah $ 0.333622, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02890107.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAROT telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, -0.85% dalam 24 jam dan +4.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tarot (TAROT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.03M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.39M Bekalan Peredaran 67.70M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Tarot ialah $ 7.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAROT ialah 67.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.39M.