Tarot V1 (TAROT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.01256495 $ 0.01256495 $ 0.01256495 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.01256495$ 0.01256495 $ 0.01256495 Sepanjang Masa $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -95.99% Perubahan Harga (7D) -3.96% Perubahan Harga (7D) -3.96%

Tarot V1 (TAROT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAROT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.01256495 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAROT sepanjang masa ialah $ 4.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAROT telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -95.99% dalam 24 jam dan -3.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tarot V1 (TAROT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.63K$ 33.63K $ 33.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.67K$ 49.67K $ 49.67K Bekalan Peredaran 67.70M 67.70M 67.70M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Tarot V1 ialah $ 33.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAROT ialah 67.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.67K.