Tokenomik Tarot V1 (TAROT)

Lihat cerapan utama tentang Tarot V1 (TAROT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Tarot V1 (TAROT) Maklumat

Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools.

Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards.

Laman Web Rasmi:
https://www.tarot.to

Tarot V1 (TAROT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Tarot V1 (TAROT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 34.11K
$ 34.11K$ 34.11K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 67.70M
$ 67.70M$ 67.70M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 50.38K
$ 50.38K$ 50.38K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 4.1
$ 4.1$ 4.1
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00050381
$ 0.00050381$ 0.00050381

Tokenomik Tarot V1 (TAROT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Tarot V1 (TAROT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TAROT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TAROT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TAROT, terokai TAROT harga langsung token!

TAROT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TAROT? Halaman ramalan harga TAROT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.