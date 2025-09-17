TASS HUB (TASSHUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00504606 $ 0.00504606 $ 0.00504606 24J Rendah $ 0.00528948 $ 0.00528948 $ 0.00528948 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00504606$ 0.00504606 $ 0.00504606 24J Tinggi $ 0.00528948$ 0.00528948 $ 0.00528948 Sepanjang Masa $ 0.00720563$ 0.00720563 $ 0.00720563 Harga Terendah $ 0.00296127$ 0.00296127 $ 0.00296127 Perubahan Harga (1J) +0.75% Perubahan Harga (1D) +0.57% Perubahan Harga (7D) +13.83% Perubahan Harga (7D) +13.83%

TASS HUB (TASSHUB) harga masa nyata ialah $0.00518399. Sepanjang 24 jam yang lalu, TASSHUB didagangkan antara $ 0.00504606 rendah dan $ 0.00528948 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TASSHUB sepanjang masa ialah $ 0.00720563, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00296127.

Dari segi prestasi jangka pendek, TASSHUB telah berubah sebanyak +0.75% sejak sejam yang lalu, +0.57% dalam 24 jam dan +13.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TASS HUB (TASSHUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Bekalan Peredaran 999.74M 999.74M 999.74M Jumlah Bekalan 999,739,708.501051 999,739,708.501051 999,739,708.501051

Had Pasaran semasa TASS HUB ialah $ 5.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TASSHUB ialah 999.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999739708.501051. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.18M.