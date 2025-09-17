TasteNFT (TASTE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) +2.15% Perubahan Harga (7D) +7.90% Perubahan Harga (7D) +7.90%

TasteNFT (TASTE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TASTE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TASTE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TASTE telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +2.15% dalam 24 jam dan +7.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TasteNFT (TASTE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 573.55K$ 573.55K $ 573.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 949.44K$ 949.44K $ 949.44K Bekalan Peredaran 604.09T 604.09T 604.09T Jumlah Bekalan 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Had Pasaran semasa TasteNFT ialah $ 573.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TASTE ialah 604.09T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.0e+15. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 949.44K.