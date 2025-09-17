Tate Terminal (TATE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00119469 $ 0.00119469 $ 0.00119469 24J Rendah $ 0.00147453 $ 0.00147453 $ 0.00147453 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00119469$ 0.00119469 $ 0.00119469 24J Tinggi $ 0.00147453$ 0.00147453 $ 0.00147453 Sepanjang Masa $ 0.03240901$ 0.03240901 $ 0.03240901 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.65% Perubahan Harga (1D) +6.67% Perubahan Harga (7D) +13.98% Perubahan Harga (7D) +13.98%

Tate Terminal (TATE) harga masa nyata ialah $0.00144931. Sepanjang 24 jam yang lalu, TATE didagangkan antara $ 0.00119469 rendah dan $ 0.00147453 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TATE sepanjang masa ialah $ 0.03240901, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TATE telah berubah sebanyak -1.65% sejak sejam yang lalu, +6.67% dalam 24 jam dan +13.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tate Terminal (TATE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Had Pasaran semasa Tate Terminal ialah $ 1.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TATE ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.45M.