Taurus (TAURUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00792814$ 0.00792814 $ 0.00792814 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) -5.08% Perubahan Harga (7D) +30.60% Perubahan Harga (7D) +30.60%

Taurus (TAURUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAURUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAURUS sepanjang masa ialah $ 0.00792814, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAURUS telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -5.08% dalam 24 jam dan +30.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Taurus (TAURUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 888.76K$ 888.76K $ 888.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 888.76K$ 888.76K $ 888.76K Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,983,445.737945 999,983,445.737945 999,983,445.737945

Had Pasaran semasa Taurus ialah $ 888.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAURUS ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999983445.737945. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 888.76K.