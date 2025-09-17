Taxpad (TAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01458102$ 0.01458102 $ 0.01458102 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.56% Perubahan Harga (7D) +8.66% Perubahan Harga (7D) +8.66%

Taxpad (TAX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAX sepanjang masa ialah $ 0.01458102, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.56% dalam 24 jam dan +8.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Taxpad (TAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.72K$ 41.72K $ 41.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.72K$ 41.72K $ 41.72K Bekalan Peredaran 99.94M 99.94M 99.94M Jumlah Bekalan 99,940,700.149939 99,940,700.149939 99,940,700.149939

Had Pasaran semasa Taxpad ialah $ 41.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAX ialah 99.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99940700.149939. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.72K.