Apakah itu TAY (TAY)

Introducing TAY, the new decentralized AI chatbot that builds on the lessons of Microsoft’s infamous Tay from 2016. While Microsoft’s Tay learned from real-time interactions but faced serious challenges from malicious users, we’ve created TAY with Fission’s decentralized AI framework to ensure a positive, transparent, and user-driven experience. Unlike its predecessor, TAY is equipped with robust safeguards, filtering systems, and community governance to prevent misuse. TAY is more than just a chatbot—it’s a fully customizable, user-driven conversational companion. Whether you’re seeking entertainment, motivation, or insightful chats, TAY adapts its personality, tone, and style based on your interactions, offering a unique experience every time. It seamlessly integrates with X (formerly Twitter), staying up to date with trending topics and memes, ensuring relevant and engaging conversations. Built on a decentralized framework, TAY prioritizes transparency and allows for continuous improvement driven by the community. Users can shape its traits, from humor and pacing to attitude, ensuring TAY matches their preferences. The integration of Web3 also guarantees the ethical handling of user data, preventing the exploitation seen with centralized systems. TAY represents the future of conversational AI: safe, adaptable, and community-driven. Join the next chapter in AI innovation on X, shape TAY’s personality, and explore the possibilities of decentralized, real-time learning with Fission-powered AI.

Tokenomik TAY (TAY)

Memahami tokenomik TAY (TAY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TAY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TAY (TAY) Berapakah nilai TAY (TAY) hari ini? Harga langsung TAY dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TAY ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa TAY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TAY? Had pasaran untuk TAY ialah $ 34.34K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TAY? Bekalan edaran TAY ialah 524.07M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TAY? TAY mencapai harga ATH sebanyak 0.0078192 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TAY? TAY melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan TAY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TAYialah -- USD . Adakah TAY akan naik lebih tinggi tahun ini? TAY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TAYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

TAY (TAY) Kemas Kini Industri Penting