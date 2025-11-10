TBAG Harga Hari Ini

Harga langsung TBAG (TBAG) hari ini ialah --, dengan 4.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TBAG kepada USD penukaran adalah -- setiap TBAG.

TBAG kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 147,893, dengan bekalan edaran sebanyak 231.34M TBAG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TBAG didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00596667, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, TBAG dipindahkan +1.06% dalam sejam terakhir dan -17.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TBAG (TBAG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 147.89K$ 147.89K $ 147.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 639.30K$ 639.30K $ 639.30K Bekalan Peredaran 231.34M 231.34M 231.34M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa TBAG ialah $ 147.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TBAG ialah 231.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 639.30K.