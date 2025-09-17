Apakah itu tBTC (TBTC)

What is tBTC? tBTC allows you to unlock your Bitcoin’s value to borrow and lend, mint stablecoins, provide liquidity, and much more. tBTC is a decentralized wrapped Bitcoin that is 1:1 backed by main-net BTC. Existing solutions bringing Bitcoin to Ethereum require you to send your Bitcoin to an intermediary, who then issues you an Ethereum token representing your original asset. This centralized model requires you to trust a third party and is prone to censorship, sacrificing Bitcoin's promise of secure, permissionless decentralization. How does tBTC solve this issue? Instead of centralized intermediaries, tBTC uses a randomly selected group of operators running nodes on the Threshold Network to secure deposited Bitcoin through threshold cryptography. That means tBTC requires a threshold majority agreement before operators perform any action with your Bitcoin. By rotating the selection of operators weekly, tBTC protects against any individual or group of operators colluding to fraudulently seize the underlying deposits. By relying on an honest-majority-assumption, we can calculate the likelihood any wallet comprised of a quorum of dishonest operators. An insurance backstop (the coverage pools), serves as an emergency fallback in the event a wallet is compromised. What is Threshold Network? Threshold.network stems from the merger of NuCypher and Keep networks into a single decentralized network — it delivers a suite of threshold cryptography services for web3 applications through a decentralized network of staking nodes. The whole community is governed by a DAO. Flagship services of Threshold Network include Threshold Access Control (TACo) – which enables end-to-end encrypted data sharing and communication without the need to trust a centralized authority, tBTC v2 - the only decentralized and permissionless Bitcoin-to-Ethereum asset bridge and thUSD - an overcollateralized and decentralized USD stablecoin that uses both ETH and tBTC as collateral.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

tBTC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai tBTC (TBTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset tBTC (TBTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk tBTC.

Semak tBTC ramalan harga sekarang!

TBTC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik tBTC (TBTC)

Memahami tokenomik tBTC (TBTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TBTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai tBTC (TBTC) Berapakah nilai tBTC (TBTC) hari ini? Harga langsung TBTC dalam USD ialah 116,403 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TBTC ke USD? $ 116,403 . Lihat Harga semasa TBTC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran tBTC? Had pasaran untuk TBTC ialah $ 691.87M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TBTC? Bekalan edaran TBTC ialah 5.94K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TBTC? TBTC mencapai harga ATH sebanyak 123,844 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TBTC? TBTC melihat harga ATL sebanyak 10,104.3 USD . Berapakah jumlah dagangan TBTC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TBTCialah -- USD . Adakah TBTC akan naik lebih tinggi tahun ini? TBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

tBTC (TBTC) Kemas Kini Industri Penting