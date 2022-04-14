Tokenomik tBTC (TBTC)
tBTC (TBTC) Maklumat
What is tBTC? tBTC allows you to unlock your Bitcoin’s value to borrow and lend, mint stablecoins, provide liquidity, and much more.
tBTC is a decentralized wrapped Bitcoin that is 1:1 backed by main-net BTC. Existing solutions bringing Bitcoin to Ethereum require you to send your Bitcoin to an intermediary, who then issues you an Ethereum token representing your original asset.
This centralized model requires you to trust a third party and is prone to censorship, sacrificing Bitcoin's promise of secure, permissionless decentralization.
How does tBTC solve this issue? Instead of centralized intermediaries, tBTC uses a randomly selected group of operators running nodes on the Threshold Network to secure deposited Bitcoin through threshold cryptography.
That means tBTC requires a threshold majority agreement before operators perform any action with your Bitcoin. By rotating the selection of operators weekly, tBTC protects against any individual or group of operators colluding to fraudulently seize the underlying deposits.
By relying on an honest-majority-assumption, we can calculate the likelihood any wallet comprised of a quorum of dishonest operators. An insurance backstop (the coverage pools), serves as an emergency fallback in the event a wallet is compromised.
What is Threshold Network? Threshold.network stems from the merger of NuCypher and Keep networks into a single decentralized network — it delivers a suite of threshold cryptography services for web3 applications through a decentralized network of staking nodes. The whole community is governed by a DAO.
Flagship services of Threshold Network include Threshold Access Control (TACo) – which enables end-to-end encrypted data sharing and communication without the need to trust a centralized authority, tBTC v2 - the only decentralized and permissionless Bitcoin-to-Ethereum asset bridge and thUSD - an overcollateralized and decentralized USD stablecoin that uses both ETH and tBTC as collateral.
tBTC (TBTC) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk tBTC (TBTC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik tBTC (TBTC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik tBTC (TBTC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TBTC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TBTC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TBTC, terokai TBTC harga langsung token!
TBTC Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju TBTC? Halaman ramalan harga TBTC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.