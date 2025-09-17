TDCCP (TDCCP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.308368 24J Tinggi $ 0.345715 Sepanjang Masa $ 0.441232 Harga Terendah $ 0.064382 Perubahan Harga (1J) -0.85% Perubahan Harga (1D) -9.29% Perubahan Harga (7D) -20.90%

TDCCP (TDCCP) harga masa nyata ialah $0.308401. Sepanjang 24 jam yang lalu, TDCCP didagangkan antara $ 0.308368 rendah dan $ 0.345715 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TDCCP sepanjang masa ialah $ 0.441232, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.064382.

Dari segi prestasi jangka pendek, TDCCP telah berubah sebanyak -0.85% sejak sejam yang lalu, -9.29% dalam 24 jam dan -20.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TDCCP (TDCCP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 197.45M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 197.45M Bekalan Peredaran 640.00M Jumlah Bekalan 639,999,980.9

Had Pasaran semasa TDCCP ialah $ 197.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TDCCP ialah 640.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 639999980.9. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 197.45M.