Harga langsung TeaFi Token (TEA) hari ini ialah $ 0.102606, dengan 14.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TEA kepada USD penukaran adalah $ 0.102606 setiap TEA.

TeaFi Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 588,761, dengan bekalan edaran sebanyak 5.74M TEA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TEA didagangkan antara $ 0.100032 (rendah) dan $ 0.121285 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.402085, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.100032.

Dalam prestasi jangka pendek, TEA dipindahkan -0.01% dalam sejam terakhir dan -- sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TeaFi Token (TEA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 588.76K$ 588.76K $ 588.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.78M$ 30.78M $ 30.78M Bekalan Peredaran 5.74M 5.74M 5.74M Jumlah Bekalan 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa TeaFi Token ialah $ 588.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TEA ialah 5.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.78M.