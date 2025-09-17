Team Canguro Harga (CANGURO)
--
--
+13.06%
+13.06%
Team Canguro (CANGURO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CANGURO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CANGURO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, CANGURO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +13.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Team Canguro ialah $ 11.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CANGURO ialah 998.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998840021.046138. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.13K.
Pada hari ini, perubahan harga Team Canguro kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Team Canguro kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Team Canguro kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Team Canguro kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ 0
|+15.99%
|60 Hari
|$ 0
|+28.24%
|90 Hari
|$ 0
|--
Team Canguro 🦘is the most viral and fastest-growing PFP movement on the planet, rapidly taking over TikTok and other social media worldwide. The origins of Team Canguro 🦘trace back to Spanish-speaking TikTok users who popularized the trend as a way to build community and mutual support. The movement revolves around adopting a kangaroo image as a profile picture (PFP), symbolizing membership in this growing online community. Team Canguro started as a way for users to support each other by engaging with content and creating a shared identity. With hashtags like #teamcanguro 🦘🦘, it has gained widespread attention, evolving from a niche trend into a global phenomenon with millions of supporters on TikTok and beyond. The kangaroo 🦘 image itself originates from a 2014 National Geographic campaign titled "Wildlife Selfies," which showcased animals in human-like scenarios, including the iconic kangaroo taking a selfie. This playful, relatable imagery resonated with people, making the kangaroo a perfect mascot for the movement. For Team Canguro members, the kangaroo 🦘 symbolizes unity, playfulness, and unstoppable energy. It represents their collective identity as a supportive and creative community that "hops" together across social media platforms. Just as kangaroos are known for their leaps and forward momentum, Team Canguro embodies progress, mutual encouragement, and boundless enthusiasm. Join Team Canguro today! Be part of the most exciting movement on the internet! #canguro #teamcanguro 🦘🦘
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai Team Canguro (CANGURO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Team Canguro (CANGURO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Team Canguro.
Semak Team Canguro ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Team Canguro (CANGURO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CANGURO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.