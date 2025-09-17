Team Heretics Fan Token (TH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04485462 $ 0.04485462 $ 0.04485462 24J Rendah $ 0.04488459 $ 0.04488459 $ 0.04488459 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04485462$ 0.04485462 $ 0.04485462 24J Tinggi $ 0.04488459$ 0.04488459 $ 0.04488459 Sepanjang Masa $ 30.69$ 30.69 $ 30.69 Harga Terendah $ 0.03628868$ 0.03628868 $ 0.03628868 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -0.03% Perubahan Harga (7D) +2.54% Perubahan Harga (7D) +2.54%

Team Heretics Fan Token (TH) harga masa nyata ialah $0.0448627. Sepanjang 24 jam yang lalu, TH didagangkan antara $ 0.04485462 rendah dan $ 0.04488459 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TH sepanjang masa ialah $ 30.69, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03628868.

Dari segi prestasi jangka pendek, TH telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan +2.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Team Heretics Fan Token (TH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.06K$ 88.06K $ 88.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 224.31K$ 224.31K $ 224.31K Bekalan Peredaran 1.96M 1.96M 1.96M Jumlah Bekalan 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Had Pasaran semasa Team Heretics Fan Token ialah $ 88.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TH ialah 1.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 224.31K.