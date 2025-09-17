Team556 (TEAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00115642$ 0.00115642 $ 0.00115642 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.48% Perubahan Harga (7D) +4.99% Perubahan Harga (7D) +4.99%

Team556 (TEAM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TEAM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TEAM sepanjang masa ialah $ 0.00115642, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TEAM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.48% dalam 24 jam dan +4.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Team556 (TEAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 198.04K$ 198.04K $ 198.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 282.06K$ 282.06K $ 282.06K Bekalan Peredaran 702.00M 702.00M 702.00M Jumlah Bekalan 999,852,382.1287181 999,852,382.1287181 999,852,382.1287181

Had Pasaran semasa Team556 ialah $ 198.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TEAM ialah 702.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999852382.1287181. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 282.06K.