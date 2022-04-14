Tokenomik Team556 (TEAM)
Team556 (TEAM) Maklumat
Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions.
Team556 (TEAM) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Team556 (TEAM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Team556 (TEAM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Team556 (TEAM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TEAM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TEAM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TEAM, terokai TEAM harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.