TEDDY BEAR (BEAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) +3.50% Perubahan Harga (7D) -3.91%

TEDDY BEAR (BEAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEAR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEAR telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +3.50% dalam 24 jam dan -3.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TEDDY BEAR (BEAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.37M$ 10.37M $ 10.37M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.37M$ 10.37M $ 10.37M Bekalan Peredaran 993.40T 993.40T 993.40T Jumlah Bekalan 993,400,341,683,966.5 993,400,341,683,966.5 993,400,341,683,966.5

Had Pasaran semasa TEDDY BEAR ialah $ 10.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEAR ialah 993.40T, dengan jumlah bekalan sebanyak 993400341683966.5. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.37M.