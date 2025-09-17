Lagi Mengenai BEAR

Maklumat Harga BEAR

Laman Web Rasmi BEAR

Tokenomik BEAR

Ramalan Harga BEAR

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

TEDDY BEAR Logo

TEDDY BEAR Harga (BEAR)

Tidak tersenarai

1 BEAR ke USD Harga Langsung:

--
----
+3.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
TEDDY BEAR (BEAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:18:10 (UTC+8)

TEDDY BEAR (BEAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+3.50%

-3.91%

-3.91%

TEDDY BEAR (BEAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEAR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEAR telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +3.50% dalam 24 jam dan -3.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TEDDY BEAR (BEAR) Maklumat Pasaran

$ 10.37M
$ 10.37M$ 10.37M

--
----

$ 10.37M
$ 10.37M$ 10.37M

993.40T
993.40T 993.40T

993,400,341,683,966.5
993,400,341,683,966.5 993,400,341,683,966.5

Had Pasaran semasa TEDDY BEAR ialah $ 10.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEAR ialah 993.40T, dengan jumlah bekalan sebanyak 993400341683966.5. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.37M.

TEDDY BEAR (BEAR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga TEDDY BEAR kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga TEDDY BEAR kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga TEDDY BEAR kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga TEDDY BEAR kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.50%
30 Hari$ 0-37.29%
60 Hari$ 0-36.38%
90 Hari$ 0--

Apakah itu TEDDY BEAR (BEAR)

Teddy Bear is a decentralized PRC-20 meme coin on PulseChain. Teddy Bear is all about paying homage to the endearing teddy bear that's become a familiar face in the crypto community, thanks to Richard Heart's livestreams. Teddy Bear is the number 1 meme coin on PulseChain.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

TEDDY BEAR (BEAR) Sumber

Laman Web Rasmi

TEDDY BEAR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TEDDY BEAR (BEAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TEDDY BEAR (BEAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TEDDY BEAR.

Semak TEDDY BEAR ramalan harga sekarang!

BEAR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik TEDDY BEAR (BEAR)

Memahami tokenomik TEDDY BEAR (BEAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BEAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TEDDY BEAR (BEAR)

Berapakah nilai TEDDY BEAR (BEAR) hari ini?
Harga langsung BEAR dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BEAR ke USD?
Harga semasa BEAR ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TEDDY BEAR?
Had pasaran untuk BEAR ialah $ 10.37M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BEAR?
Bekalan edaran BEAR ialah 993.40T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BEAR?
BEAR mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BEAR?
BEAR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BEAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BEARialah -- USD.
Adakah BEAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
BEAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BEARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:18:10 (UTC+8)

TEDDY BEAR (BEAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.