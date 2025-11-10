BursaDEX+
Harga Teddy the Tile Doge langsung hari ini ialah 0 USD.TEDDY modal pasaran ialah 20,488 USD. Jejaki masa nyata TEDDY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Teddy the Tile Doge langsung hari ini ialah 0 USD.TEDDY modal pasaran ialah 20,488 USD. Jejaki masa nyata TEDDY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai TEDDY

Maklumat Harga TEDDY

Apakah TEDDY

Laman Web Rasmi TEDDY

Tokenomik TEDDY

Ramalan Harga TEDDY

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Teddy the Tile Doge Logo

Teddy the Tile Doge Harga (TEDDY)

Tidak tersenarai

1 TEDDY ke USD Harga Langsung:

--
----
-10.70%1D
mexc
USD
Teddy the Tile Doge (TEDDY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:01:57 (UTC+8)

Teddy the Tile Doge Harga Hari Ini

Harga langsung Teddy the Tile Doge (TEDDY) hari ini ialah --, dengan 10.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TEDDY kepada USD penukaran adalah -- setiap TEDDY.

Teddy the Tile Doge kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 20,488, dengan bekalan edaran sebanyak 929.60T TEDDY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TEDDY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, TEDDY dipindahkan +0.51% dalam sejam terakhir dan -13.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Maklumat Pasaran

$ 20.49K
$ 20.49K$ 20.49K

--
----

$ 20.49K
$ 20.49K$ 20.49K

929.60T
929.60T 929.60T

929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

Had Pasaran semasa Teddy the Tile Doge ialah $ 20.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TEDDY ialah 929.60T, dengan jumlah bekalan sebanyak 929598213267094.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.49K.

Teddy the Tile Doge Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-10.68%

-13.77%

-13.77%

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Teddy the Tile Doge kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Teddy the Tile Doge kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Teddy the Tile Doge kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Teddy the Tile Doge kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-10.68%
30 Hari$ 0-46.80%
60 Hari$ 0-34.72%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Teddy the Tile Doge

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TEDDY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Teddy the Tile Doge (TEDDY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Teddy the Tile Doge berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Teddy the Tile Doge

Berapakah nilai 1 Teddy the Tile Doge pada tahun 2030?
Jika Teddy the Tile Doge berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Teddy the Tile Doge berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:01:57 (UTC+8)

