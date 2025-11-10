teleBTC Harga Hari Ini

Harga langsung teleBTC (TELEBTC) hari ini ialah $ 104,497, dengan 2.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TELEBTC kepada USD penukaran adalah $ 104,497 setiap TELEBTC.

teleBTC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 370,796, dengan bekalan edaran sebanyak 3.55 TELEBTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TELEBTC didagangkan antara $ 100,334 (rendah) dan $ 104,391 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 129,019, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001207.

Dalam prestasi jangka pendek, TELEBTC dipindahkan +0.88% dalam sejam terakhir dan -5.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

teleBTC (TELEBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 370.80K$ 370.80K $ 370.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 370.80K$ 370.80K $ 370.80K Bekalan Peredaran 3.55 3.55 3.55 Jumlah Bekalan 3.55198319 3.55198319 3.55198319

Had Pasaran semasa teleBTC ialah $ 370.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TELEBTC ialah 3.55, dengan jumlah bekalan sebanyak 3.55198319. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 370.80K.