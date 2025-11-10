Telepath8 Harga Hari Ini

Harga langsung Telepath8 (P8BCI) hari ini ialah --, dengan 1.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa P8BCI kepada USD penukaran adalah -- setiap P8BCI.

Telepath8 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 124,552, dengan bekalan edaran sebanyak 979.62M P8BCI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, P8BCI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, P8BCI dipindahkan +1.42% dalam sejam terakhir dan -31.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Telepath8 (P8BCI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 124.55K$ 124.55K $ 124.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 124.55K$ 124.55K $ 124.55K Bekalan Peredaran 979.62M 979.62M 979.62M Jumlah Bekalan 979,624,311.873231 979,624,311.873231 979,624,311.873231

Had Pasaran semasa Telepath8 ialah $ 124.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran P8BCI ialah 979.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979624311.873231. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 124.55K.